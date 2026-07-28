В ОП предложили бесплатно отправлять пенсионеров на отдых Замсекретаря ОП Гриб предложил ввести бесплатный отдых для пенсионеров

Москва28 июл Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил поэтапно ввести для неработающих пенсионеров бесплатный санаторно-курортный отдых продолжительностью от 10 до 21 дня. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

По его словам, для реализации этой инициативы можно использовать свободные места в санаториях в межсезонье.

Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня подчеркнул Гриб

Замсекретаря ОП отметил, что такая мера позволит финансово поддержать пожилых людей и будет способствовать укреплению их здоровья.

При реализации программы необходимо учитывать особенности регионов, уделив первоочередное внимание пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока, заявил он. Гриб предложил финансировать программу за счет федеральных и региональных субсидий с участием всех субъектов России.