Москва28 июлВести.Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил поэтапно ввести для неработающих пенсионеров бесплатный санаторно-курортный отдых продолжительностью от 10 до 21 дня. Об этом он заявил агентству РИА Новости.
По его словам, для реализации этой инициативы можно использовать свободные места в санаториях в межсезонье.
Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дняподчеркнул Гриб
Замсекретаря ОП отметил, что такая мера позволит финансово поддержать пожилых людей и будет способствовать укреплению их здоровья.
При реализации программы необходимо учитывать особенности регионов, уделив первоочередное внимание пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока, заявил он. Гриб предложил финансировать программу за счет федеральных и региональных субсидий с участием всех субъектов России.