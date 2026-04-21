Трансплантация верхних конечностей стала доступна в России в рамках ОМС

Москва21 апр Вести.Трансплантация верхних конечностей стала доступна российским гражданам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ правительства России.

Кроме того, напомнило агентство, в текущем году в перечень услуг по ОМС включили пересадку почек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что хирургическая помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису ОМС.

До этого глава Минздрава РФ заявил, что по ОМС граждане России теперь могут получить отдельные виды онкологической вакцины. На первом этапе программа затронет лечения некоторых видов болезни крови и рака отдельных внутренних органов.