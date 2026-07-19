В России разрабатывают генетические технологии для применения их в медицине

В кабмине рассказали о генетических технологиях, внедряемых в медицину В России разрабатывают генетические технологии для применения их в медицине

Москва19 июл Вести.В России разрабатывают новые методы лечения с использованием генетических технологий. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Работа предполагает разработку и внедрение новых средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за счет развития генетических технологий проинформировало информагентство

Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Роспотребнадзор, а также региональные власти.

Первые результаты ведомства предоставят в 2027 году, после чего отчетность станет ежегодной.

Кроме того, правительство РФ поставило задачу создать персонализированную фармакотерапию на основе генетических технологий. Такой подход поможет подобрать препарат, выбрать дозу и режим приема лекарства, учитывая индивидуальные особенности и генетику конкретного пациента.