Москва19 июлВести.В России разрабатывают новые методы лечения с использованием генетических технологий. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС.
Работа предполагает разработку и внедрение новых средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за счет развития генетических технологийпроинформировало информагентство
Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Роспотребнадзор, а также региональные власти.
Первые результаты ведомства предоставят в 2027 году, после чего отчетность станет ежегодной.
Кроме того, правительство РФ поставило задачу создать персонализированную фармакотерапию на основе генетических технологий. Такой подход поможет подобрать препарат, выбрать дозу и режим приема лекарства, учитывая индивидуальные особенности и генетику конкретного пациента.