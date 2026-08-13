Минздрав: в России изменятся правила диспансерного наблюдения за наркозависимыми С 1 сентября в РФ пациентов с наркозависимостью разделят на 4 группы

Москва13 авг Вести.В России изменятся правила диспансерного наблюдения за наркозависимыми. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября. Пациенты будут разделены на 4 группы в зависимости от вида употребляемых веществ и стадии заболевания.

В первую группу войдут пациенты с психрасстройствами и расстройствами поведения, которые были вызваны наркотиками, но зависимость еще не сформирована. Во вторую - пациенты, которые употребляют алкоголь. В третью группу попадут наркоманы уже со сформированной зависимостью, а в четвертую - наркоманы и алкоголики, которые были направлены на лечение по решению суда.

Распределением пациентов по группам будет заниматься психиатр-нарколог. Пациент будет находится под диспансерным наблюдением до тех пор, пока не уйдет в ремиссию на срок не менее года говорится в сообщении

При этом человек с наркозависимостью вправе отказаться от диспансерного наблюдения. Для этого ему необходимо написать заявление. Также врач может самостоятельно прекратить наблюдение, если пациент не приходит на прием в течение года или сменил место жительство.