Москва9 авгВести.С 1 сентября фельдшеры получат право оказывать первичную доврачебную помощь по профилю "психиатрия-наркология" в учреждениях, где отсутствует штатный психиатр-нарколог.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с РИА Новости.
С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, который... расширяет полномочия фельдшероврассказал депутат
При этом парламентарий обратил внимание, что любые назначения и решения доврачебного специалиста должны будут в обязательном порядке согласовываться с профильным врачом из специализированного наркологического диспансера или стационара.
По мнению депутата, данные изменения помогут частично компенсировать кадровый дефицит и повысить доступность специализированной медпомощи малых городах и селах.
Куринный также добавил, что новый порядок позволит активно задействовать дистанционные консультации. Так, специалисты из областных центров, не имеющие возможности лично обследовать больных на местах, смогут курировать работу фельдшеров с помощью телемедицинских технологий.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что при дефиците кадров или временном отсутствии врачей фельдшеры и акушерки получили право исполнять обязанности терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.