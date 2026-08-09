Москва9 авг Вести.С 1 сентября фельдшеры получат право оказывать первичную доврачебную помощь по профилю "психиатрия-наркология" в учреждениях, где отсутствует штатный психиатр-нарколог.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с РИА Новости.

С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, который... расширяет полномочия фельдшеров рассказал депутат

При этом парламентарий обратил внимание, что любые назначения и решения доврачебного специалиста должны будут в обязательном порядке согласовываться с профильным врачом из специализированного наркологического диспансера или стационара.

По мнению депутата, данные изменения помогут частично компенсировать кадровый дефицит и повысить доступность специализированной медпомощи малых городах и селах.

Куринный также добавил, что новый порядок позволит активно задействовать дистанционные консультации. Так, специалисты из областных центров, не имеющие возможности лично обследовать больных на местах, смогут курировать работу фельдшеров с помощью телемедицинских технологий.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что при дефиците кадров или временном отсутствии врачей фельдшеры и акушерки получили право исполнять обязанности терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.