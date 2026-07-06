Москва6 июлВести.Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября 2026 года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, а оформлять документы разрешат в произвольной форме или в электронном виде без отдельного согласия, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью РИА Новости.
Новые правила сделают жизнь проще для пациентов и их близких родственников, отметил Панеш.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь пациентам и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственникиприводит РИА Новости слова Панеша
Второе немаловажное нововведение заключается в том, что справки и заключения можно оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное, пояснил депутат.
В-третьих, электронные справки начнут выдавать без отдельного согласия пациента. Это еще один шаг к удобной и доступной цифровой медицине, уточнил Панеш.
При этом с 1 сентября перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.
Также справки и заключения теперь можно получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственникамиуточнил депутат
Что касается справки на родственника, то ее можно получить только в установленных случаях, и все данные должны содержаться в медицинской карте, добавил Панеш.
Новый порядок упрощает процедуру получения медицинских справок.
Бумажная волокита уходит в прошлоезаключил Панеш
Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что некоторые медицинские документы, такие как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, можно оформить с помощью портала государственных услуг.