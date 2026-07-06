Депутат Панеш: родственники смогут с 1 сентября получать медсправки за пациентов В Госдуме напомнили о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября

Москва6 июл Вести.Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября 2026 года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, а оформлять документы разрешат в произвольной форме или в электронном виде без отдельного согласия, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью РИА Новости.

Новые правила сделают жизнь проще для пациентов и их близких родственников, отметил Панеш.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь пациентам и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники приводит РИА Новости слова Панеша

Второе немаловажное нововведение заключается в том, что справки и заключения можно оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное, пояснил депутат.

В-третьих, электронные справки начнут выдавать без отдельного согласия пациента. Это еще один шаг к удобной и доступной цифровой медицине, уточнил Панеш.

При этом с 1 сентября перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

Также справки и заключения теперь можно получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками уточнил депутат

Что касается справки на родственника, то ее можно получить только в установленных случаях, и все данные должны содержаться в медицинской карте, добавил Панеш.

Новый порядок упрощает процедуру получения медицинских справок.

Бумажная волокита уходит в прошлое заключил Панеш

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что некоторые медицинские документы, такие как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, можно оформить с помощью портала государственных услуг.