Реклама в мобильных играх может быть частью схемы мошенников

В полиции рассказали о мошенничестве с использованием рекламы в мобильных играх Реклама в мобильных играх может быть частью схемы мошенников

Москва28 апр Вести.Мобильные игры пользуются популярностью у мошенников как удобный инструмент для вовлечения жертв в свои схемы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как подчеркнули в полиции, в зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи. Зачастую в рекламе используются такие актуальные предложения как заработок, инвестиции, услуги, компенсации и соцподдержка. При этом, схема аферистов проста - жертва переходит по предложенной во всплывающем окне ссылке и оказывается вовлечена в мошеннические операции.

В качестве примера в полиции привели случай с жительницей Биробиджана. Во время игры на смартфоне она увидела рекламу, в которой обещали легкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела свои данные, после чего с ней связался "консультант".

Жертве продемонстрировали фейковую биржу, убедили внести деньги через банкомат, а затем привлечь средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога сказано в сообщении ведомства в MAX

Кроме того, аккаунт потерпевшей на портале "Госуслуги" оказался взломан, а на имя подруги были оформлены кредиты.

Ущерб от действий мошенников составил более четырех миллионов рублей.