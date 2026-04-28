Москва28 апрВести.Мобильные игры пользуются популярностью у мошенников как удобный инструмент для вовлечения жертв в свои схемы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как подчеркнули в полиции, в зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи. Зачастую в рекламе используются такие актуальные предложения как заработок, инвестиции, услуги, компенсации и соцподдержка. При этом, схема аферистов проста - жертва переходит по предложенной во всплывающем окне ссылке и оказывается вовлечена в мошеннические операции.
В качестве примера в полиции привели случай с жительницей Биробиджана. Во время игры на смартфоне она увидела рекламу, в которой обещали легкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела свои данные, после чего с ней связался "консультант".
Жертве продемонстрировали фейковую биржу, убедили внести деньги через банкомат, а затем привлечь средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налогасказано в сообщении ведомства в MAX
Кроме того, аккаунт потерпевшей на портале "Госуслуги" оказался взломан, а на имя подруги были оформлены кредиты.
Ущерб от действий мошенников составил более четырех миллионов рублей.