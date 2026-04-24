В МВД предупредили об опасности лутбоксов в видеоиграх МВД РФ: увлечение лутбоксами в видеоиграх может привести к лудомании

Москва24 апр Вести.Увлечение лутбоксами в видеоиграх может сформировать поведение, схожее с зависимостью от азартных игр. Об этом сообщает Управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

Речь идет о платных внутриигровых наборах со случайным содержимым. Пользователь оплачивает покупку лутбокса, но не знает заранее, какой предмет получит.

Ценность таких предметов может сильно различаться – от обычных до редких и востребованных, что и формирует мотивацию к повторным покупкам. Для крупных игровых студий такая модель – инструмент монетизации и удержания аудитории. Случайность награды и редкость предметов стимулируют повторные покупки, увеличивают время, проводимое в игре, и формируют устойчивую вовлеченность говорится в сообщении

Ведомство указывает, что уже существуют исследования, например, организации Gambling Research Exchange Ontario, доказывающие вред механики лутбоксов. Чем больше игрок тратит на такие покупки, тем выше риск закрепления модели поведения, напоминающей лудоманию, подчеркнули в МВД РФ.

Механика лутбоксов во многом повторяет принципы азартных игр: случайный результат, эффект "почти выигрыша", яркие визуальные и звуковые стимулы, ограниченные по времени предложения добавили в ведомстве

Особую обеспокоенность вызывает влияние лутбоксов на подростков, которые более восприимчивы к подобным стимулам и чаще становятся основной аудиторией подобных систем.

Ранее в Минфине РФ заявили, что азартных игроков будут предупреждать в рекламе о рисках развития зависимости. Букмекерские конторы и тотализаторы станут обязаны размещать информацию о последствиях на своих сайтах.