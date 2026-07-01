Минздрав обновит стандарт лечения депрессии, включив в него гипоксивоздействие

Минздрав обновит стандарт лечения депрессии, добавив туда плазмаферез Минздрав обновит стандарт лечения депрессии, включив в него гипоксивоздействие

Москва1 июл Вести.Минздрав России намерен обновить стандарт лечения депрессии, включив в него электропунктуру, гипоксивоздействие и плазмаферез. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства.

В соответствии с документом, пациентов с депрессией будут в том числе лечить методами электропунктуры, электронейростимуляции мозга, транскраниальной магнитной стимуляции, плазмафереза, ультрафильтрации крови, низкоинтенсивной лазеротерапии и гипоксивоздействием.

Кроме того, будут предусмотрены тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга.

Пациентов с депрессией также будут направлять на тесты на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.

Обновленный стандарт лечения депрессии заменит документ, утвержденный в 2022 году.