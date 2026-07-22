Москва22 июлВести.Министерство здравоохранения РФ обновило перечень редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Так, в список редких заболеваний в России входят 304 наименования. Теперь в перечень входит редкий синдром Рафика.
Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характеротмечается в сообщении
Ранее сообщалась о планах Минздрава РФ обновить стандарт лечения депрессии, добавив туда плазмаферез.