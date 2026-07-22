Москва22 июл Вести.Министерство здравоохранения РФ обновило перечень редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Так, в список редких заболеваний в России входят 304 наименования. Теперь в перечень входит редкий синдром Рафика.

Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характер отмечается в сообщении

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