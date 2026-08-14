Москва14 авгВести.Министерство здравоохранения России подготовило новый стандарт оказания помощи взрослым с ВИЧ-инфекцией. Был существенно расширен список препаратов, которые могут быть включены в терапию. Об этом рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.
В беседе с журналистами он пояснил, что новая редакция документа была разработана с опорой на актуализированные клинические рекомендации.
Минздрав России подготовил новую редакцию стандарта первичной медицинской помощи взрослым при ВИЧ-инфекции… Стандарт существенно расширяет доли применения производящихся на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, в том числе инновационныхпояснил врач
Ранее ведомство обновило правила проведения обязательного медицинского освидетельствования при выявлении ВИЧ-инфекции. Согласно документу, медорганизация должна предоставить пациенту результат тестирования не позднее чем через 10 дней после процедуры.