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В России вступил в силу новый порядок оказания медпомощи беременным Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным

Москва7 авг Вести.Минздрав России обновил порядок оказания медицинской помощи беременным. Новый документ уже вступил в силу и применяется медицинскими организациями, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

По ее словам, ведомство полностью пересмотрело подход к оказанию акушерской помощи и утвердило новый порядок по профилю "акушерство и гинекология".

Мы полностью перезагрузили подход к оказанию акушерской помощи и выпустили наш новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" сказала Котова

Документ охватывает все основные этапы оказания помощи – от подготовки к беременности и ее ведения до послеродового сопровождения женщин. В нем также определены алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении патологий, а также порядок маршрутизации беременных пациенток.

Обновленный порядок уже вступил в силу и применяется в работе медицинских учреждений.