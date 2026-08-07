Москва7 авгВести.Минздрав России обновил порядок оказания медицинской помощи беременным. Новый документ уже вступил в силу и применяется медицинскими организациями, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
По ее словам, ведомство полностью пересмотрело подход к оказанию акушерской помощи и утвердило новый порядок по профилю "акушерство и гинекология".
Мы полностью перезагрузили подход к оказанию акушерской помощи и выпустили наш новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"сказала Котова
Документ охватывает все основные этапы оказания помощи – от подготовки к беременности и ее ведения до послеродового сопровождения женщин. В нем также определены алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении патологий, а также порядок маршрутизации беременных пациенток.
Обновленный порядок уже вступил в силу и применяется в работе медицинских учреждений.