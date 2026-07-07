В России с июля вступил в силу обновленный регламент записи в поликлиниках

В России с июля изменились правила записи на прием в поликлинику В России с июля вступил в силу обновленный регламент записи в поликлиниках

Москва7 июл Вести.С июля текущего года российские медицинские организации перешли на усовершенствованную модель организации приема граждан. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В статье говорится, что нововведения призваны разгрузить регистратуры и повысить эффективность работы медучреждений за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления потоками пациентов.

Согласно новым правилам, при отсутствии свободных талонов к специалисту пациенты могут воспользоваться электронной очередью. Система самостоятельно отслеживает освободившиеся временные интервалы, бронирует их и направляет уведомление пользователю в личный кабинет на портале госуслуг.

Изменения коснулись порядка доступа к узкопрофильным врачам — кардиологам, неврологам и эндокринологам. Теперь возможность самостоятельной записи к ним через терминалы или интернет ограничена. Определение необходимости визита к профильному медику возложено на терапевтов, которые выступают в роли координаторов процесса лечения.

Функционал регистратур также подвергся трансформации. Сотрудники теперь сосредоточены на помощи пациентам в экстренных случаях и поддержке пожилых людей, не владеющих цифровыми навыками. Плановая запись переводится в дистанционный формат через государственные информационные системы.

Параллельно с этим расширен перечень документов, доступных в электронном виде: через "Госуслуги" теперь можно получить выписки из карт, данные о вакцинации и ряд справок, что исключает необходимость очного визита в клинику.

Кроме того, в ряде медучреждений введено разграничение времени приема. Утренние часы выделены преимущественно для экстренных больных с острыми симптомами, тогда как дневное и вечернее время зарезервировано для плановых осмотров, диспансеризации и сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что до 2030 года будут модернизированы 180 детских больниц и более 500 поликлиник для детей.