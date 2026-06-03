Сенаторы одобрили введение уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ Совфед одобрил проект об уголовной ответственности за фальшивые справки о ВИЧ

Москва3 июн Вести.Совет Федерации на пленарном заседании поддержал законопроект, ужесточающий наказание за незаконные операции с медицинскими документами об опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ.

Согласно документу, за изготовление поддельных справок, их сбыт или заведомо подложное использование грозит ограничение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом от полумиллиона до миллиона рублей. Альтернативой выступают принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до четырех лет с таким же штрафом.

В законе отдельно оговаривается более суровая ответственность за те же действия, но в отношении документов об отсутствии инфекций, представляющих опасность для окружающих. Речь идет в том числе о ВИЧ. В таких случаях максимальное наказание возрастает – от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или аналогичный срок лишения свободы. Штраф при этом составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что россияне могут получать справки об установлении инвалидности через "Госуслуги". Функция доступна с 1 марта.