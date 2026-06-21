За подделку медсправок грозит до 8 лет тюрьмы

В России ужесточили наказание за фальсификацию медицинских справок За подделку медсправок грозит до 8 лет тюрьмы

Москва21 июн Вести.В России вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за подделку и сбыт официальных документов об отсутствии заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подделка в целях использования или сбыта либо сбыт поддельного официального документа об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей

Теперь в Уголовном кодексе содержится новая статья 235.2 "Подделка и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

Отмечается, что если преступление совершено с использованием интернета, служебного положения, по предварительному сговору или для сокрытия иного преступления, наказание возрастает до шести лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.

В случае, если из-за подделки справки произошло массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

Кроме того, ужесточается ответственность за подделку справок об отсутствии инфекций — за это может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Закон о введении уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ был подписан президентом в начале июня.