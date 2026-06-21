Москва21 июнВести.В России вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, за подделку и сбыт официальных документов об отсутствии заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Подделка в целях использования или сбыта либо сбыт поддельного официального документа об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
Теперь в Уголовном кодексе содержится новая статья 235.2 "Подделка и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
Отмечается, что если преступление совершено с использованием интернета, служебного положения, по предварительному сговору или для сокрытия иного преступления, наказание возрастает до шести лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.
В случае, если из-за подделки справки произошло массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.
Кроме того, ужесточается ответственность за подделку справок об отсутствии инфекций — за это может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
Закон о введении уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ был подписан президентом в начале июня.