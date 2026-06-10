Путин подписал закон о наказании за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ Путин подписал закон о наказании за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Москва10 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Так, за подделку справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Предоставление фальшивого документа об отсутствии опасного инфекционного заболевания будет наказываться тюремным заключением на срок до пяти лет. Максимальный штраф в этом случае будет составлять 1,5 млн рублей.

Если преступление было совершено при помощи интернета, с использованием служебного положения, группой лиц по сговору или для сокрытия другого нарушения, срок лишения свободы увеличивается до шести лет, а штраф — до 2 млн рублей.

За те же деяния, совершенные организованной группой, в результате которых произошло массовое заражение людей, или наступили другие тяжелые последствия, злоумышленников ждет лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 3 млн рублей.