Москва4 авгВести.Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок государственной регистрации отцовства и присвоения имени детям, рожденным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти отца. Соответствующие поправки внесены в закон "Об актах гражданского состояния".
Согласно документу, для записи умершего супруга отцом ребенка при подаче заявления о рождении необходимо представить:
• справку из медицинской организации, подтверждающую факт использования биологического материала супруга матери;
• нотариально удостоверенное согласие супруга быть записанным отцом ребенка;
• нотариально заверенное согласие супруга на присвоение ребенку имени и фамилии (либо согласие на выбор имени и фамилии матерью).
Сведения об отце будут вноситься в запись акта о рождении на основании свидетельства о браке родителей, справки из клиники и нотариально оформленных согласий.