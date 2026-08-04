В РФ урегулировали регистрацию детей, рожденных после смерти отца через ЭКО

Путин подписал закон о порядке записи отцовства при рождении детей с ВРТ В РФ урегулировали регистрацию детей, рожденных после смерти отца через ЭКО

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок государственной регистрации отцовства и присвоения имени детям, рожденным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти отца. Соответствующие поправки внесены в закон "Об актах гражданского состояния".

Согласно документу, для записи умершего супруга отцом ребенка при подаче заявления о рождении необходимо представить:

• справку из медицинской организации, подтверждающую факт использования биологического материала супруга матери;

• нотариально удостоверенное согласие супруга быть записанным отцом ребенка;

• нотариально заверенное согласие супруга на присвоение ребенку имени и фамилии (либо согласие на выбор имени и фамилии матерью).

Сведения об отце будут вноситься в запись акта о рождении на основании свидетельства о браке родителей, справки из клиники и нотариально оформленных согласий.