Путин подписал закон о медосмотре мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ В России ужесточили правила медосмотра для мигрантов

Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит унифицированные требования к срокам медицинского освидетельствования для иностранных граждан - до 30 дней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, все въезжающие в страну иностранцы обязаны пройти медосмотр в течение “30 дней со дня въезда в Россию”. При этом для тех, кто находится на территории РФ более 90 суток, а также для всех трудовых мигрантов процедура становится обязательной. Иностранцам предстоит провериться на отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

Закон также устанавливает, что результаты освидетельствования будут оформляться в виде электронных медицинских заключений и передаваться в МВД России и Роспотребнадзор. Повторную диагностику необходимо проходить ежегодно. Все расходы ложатся на самих иностранцев либо на их работодателей и заказчиков работ. Документ вступает в законную силу с 1 сентября 2026 года.