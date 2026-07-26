Москва26 июлВести.Президент РФ Владимир Путин подписан закон, который цифровизирует процедуру отбора кандидатов в присяжные заседатели.
Подписанный президентом закон выложен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предполагает, что списки кандидатов в присяжные заседатели можно публиковать не только в газетах, но и на муниципальных сайтах.
Граждане, согласно документу, получают право в электронной форме подавать заявления об исключении из списков кандидатов в присяжные, если соответствующая техническая возможность есть у муниципалитета.
Для формирования и ведения списков кандидатов в присяжные теперь может использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия. Муниципалитеты также получают возможность в электронной форме отправлять списки кандидатов в суды и органы власти.
Ранее заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов отмечал, что в России необходимо повысить авторитет и престиж института присяжных заседателей.