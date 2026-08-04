Путин подписал законы о мерах против скрывающихся от наказания релокантов

Путин подписал законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов Путин подписал законы о мерах против скрывающихся от наказания релокантов

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения для лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, а также для отдельных категорий нарушителей законодательства об иностранных агентах.

Согласно базовому закону, меры будут применяться к лицам, уклоняющимся от уголовного наказания и находящимся за пределами России. Кроме того, ограничения распространяются на граждан, привлеченных к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил России, а также участие в деятельности организаций, признанных нежелательными.

В числе предусмотренных мер – заморозка банковских счетов и отказ в предоставлении государственных услуг в электронном формате.

Законы вступят в силу со дня их официального опубликования.

24 июля Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил сразу несколько законопроектов о введении ограничений в отношении преступников и иноагентов, которые скрываются за границей.