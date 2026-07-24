Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания релокантов Совфед одобрил законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Москва24 июл Вести.Совет Федерации одобрил пакет законов о временных мерах против россиян, уклоняющихся от уголовного или административного наказания за рубежом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового.

Уточняется, что под ограничения попадут осужденные, а также нарушители правил об иностранных агентах, лица, дискредитирующие российскую армию, сторонники санкций против РФ и участники нежелательных организаций.

Они открыто ведут там деструктивную деятельность против нашей страны, но при этом продолжают пользоваться всеми ее благами и ресурсами. … Мы обязаны защитить государство и его ресурсы сказал Луговой

Луговой подчеркнул, что у многих из релокантов сейчас начнется "паника и истерики, но это им не поможет". Решение о временных мерах принимает Минюст РФ по представлению МВД, ФСБ, ФССП, ФНС или Генпрокуратуры. На сайте ведомства будет опубликован публичный список со сведениями о соответствующих лицах.

22 июля в Госдуме приняли во втором и в третьем чтениях закон об ограничительных мерах для находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания релокантов.