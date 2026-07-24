Одобрены законы о мерах против скрывшихся за рубежом преступников и иноагентов СФ одобрил законы об ограничениях против скрывающихся преступников и иноагентов

Москва24 июл Вести.Совет Федерации в ходе пленарного заседания 24 июля одобрил сразу несколько законопроектов о введении ограничений в отношении преступников и иноагентов, которые скрываются за границей.

Базовый закон определяет меры против лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами РФ. Ограничения также коснутся тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей иностранного агента, призывы к нарушению территориальной целостности страны, введению санкций против нее и дискредитации деятельности ВС РФ.

Речь идет о гражданах, которые, совершив преступление или административное правонарушение против безопасности государства, предпочли скрыться за границей. Они открыто ведут там деструктивную деятельность против нашей страны, но при этом продолжают пользоваться всеми ее благами и ресурсами... Мы обязаны защитить государство и его ресурсы цитирует ТАСС заявление депутата ГД Андрея Лугового

Так, указанным категориям граждан будут запрещены: регистрация ИП или самозанятости, возврат заявления о постановке недвижимости на кадастровый учет, регистрация ТС, заключение сделок по доверенности, использование электронной подписи. Также будут наложены ограничения на водительские права. Помимо этого им откажут в выдаче кредита, предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн.

Таким гражданам откажут и в доступе к сайту или банковскому приложению для перевода денег. Средства и другое имущество этих лиц в свою очередь будут заморожены. Выполнить некоторые консульские и нотариальные действия они также теперь не смогут.

Если же релокант решит получить причитающиеся ему выплаты от государства или средства от других лиц, то ему потребуется создать специальный рублевый счет. Также предусмотрена выплата ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам включенного в список уехавшего, если у них нет самостоятельных источников дохода. Выплата будет осуществляться за счет замороженных средств лица или из средств на его спецсчете.