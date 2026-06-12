Москва12 июн Вести.В России будут строже наказывать за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Об этом ИС "Вести" рассказала член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, врач, президент организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

По ее словам, наказание ужесточится и нарушителям будет грозить лишение свободы на несколько лет.

Любая подделка документов – это потенциальный вред, и в настоящее время, конечно, уже существует статья Уголовного кодекса, которая призвана определять сроки наказания для тех, кто занимается подделкой документов – это статья 327 УК РФ, но новый законопроект несет в себе дополнительный смысл – это отдельная статья и отдельные виды наказаний для тех, кто подделывает именно медицинскую документацию, свидетельствующую об отсутствии социально значимых заболеваний. Это очень частая история и отдельная история в плане трудовых мигрантов, например. Что касается самих заболеваний, то в основном к ним относятся: гепатит, ВИЧ, сифилис, также это наркомания – тоже должна быть справка об отсутствии состояния на учете по зависимостям, то есть существует целый ряд социально опасных заболеваний пояснила Демичева

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, которым вводится уголовная ответственность за подделку, а также сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний.

Также президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Так, за подделку справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.