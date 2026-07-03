Москва3 июл Вести.Обновленный стандарт лечения депрессии, который планирует ввести Минздрав, маловероятно получится реализовать по всей России, поскольку новые методы требуют дорогостоящего оборудования и обученного персонала. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По словам врача, сама по себе идея включить новые методы для лечения депрессии хороша, но сложности начинаются на этапе реализации.

Такие механизмы, как плазмаферез или даже, казалось бы, довольно обычная вещь – биологическая обратная связь – это такой специфический компьютер, который позволяет контролировать вегетативную систему у человека – они, в принципе, стоят определенных денег. Аппарат для плазмафереза вообще, кроме того, что сам по себе стоит денег, он еще и предполагает соответствующий обученный персонал, понимаете? То есть это только возможно было в крупных клиниках. Поэтому идея прекрасна, хороша. И варианты светотерапии, психотерапии, лазера и прочего-прочего. Насколько это выполнимо? Ну, например, крупные города, возможно, некоторые столицы регионов могут себе позволить в каких-то единичных случаях. Насколько это сможет быть массовым – на мой взгляд, это очень большой вопрос заявил Федорович

Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен обновить стандарт лечения депрессии, включив в него электропунктуру, гипоксивоздействие и плазмаферез. В соответствии с документом, пациентов с депрессией будут в том числе лечить методами электропунктуры, электронейростимуляции мозга, транскраниальной магнитной стимуляции, плазмафереза, ультрафильтрации крови, низкоинтенсивной лазеротерапии и гипоксивоздействием.