Москва5 апр Вести.Государство долго не простоит, если будет принимать решения, кто имеет право на жизнь, а кто нет. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Так священнослужитель прокомментировал публикацию газеты El Pais о том, что в Испании 25-летней девушке, парализованной и страдающей от депрессии, возникшей после группового изнасилования, провели эвтаназию. Испанка полтора года ждала разрешение на проведение процедуры, семья девушки была против. При этом экспертная комиссия подтвердила, что девушка страдает от постоянной физической боли и психологического стресса.

Если государство берет на себя [право] судить, кому жить, кому умирать, то, конечно, это государство долго не простоит. У него есть обязательно конец этого государства. Это государство – поборник дьявола. Государство существует не для того, чтобы наступил рай на земле, а для того, чтобы не наступил ад на земле подчеркнул протоиерей

Ранее в интервью ИС "Вести" епископ Скопинский и Шацкий Питирим рассказал, что эвтаназия – добровольный выбор оказаться в аду.