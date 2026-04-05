Москва5 апр Вести.Политических и религиозных провокаций внутри Ирана не наблюдается, есть вторжение во внутренние дела страны извне. Об этом ИС "Вести" заявил настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Он обратил внимание, что правительство Исламской Республики Иран (ИРИ) делает все возможное, чтобы защитить свое государство и жителей страны.

Причем, насколько я понимаю, что христиане, впрочем, как и иудеи, прекрасно уживаются в Иране с местным населением. Мне кажется, не было там никаких провокаций внутри страны. Да, есть ограничения, но провокаций внутри страны нет. Это зло приходит извне сказал Фомин

В диалоге с ИС "Вести" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов добавил, что вторжение во внутренние дела Ирана со стороны других государств происходит с уничтожением школ, учащихся, официальных лиц и жилых домов.

Ранее директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский предположил, что США могут утроить наземную операцию против Ирана локального масштаба.