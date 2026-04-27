В Совфеде отрицают наличие признаков раскола общества в Иране Сенатор Пушков: никаких признаков раскола иранского общества нет

Москва27 апр Вести.В иранском обществе на текущий момент отсутствуют какие-либо проявления внутреннего раскола, несмотря на два месяца продолжающегося военного противостояния с Соединенными Штатами.

Такую оценку представил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор охарактеризовал Иран как древнейшую интеллектуальную цивилизацию, обладающую богатым и разнообразным культурным наследием.

Пушков отметил рациональный склад мышления современных иранцев и указал на наличие в стране сильной национальной инженерной школы, что позволяет государству эффективно развиваться и отвечать на современные вызовы.

По словам парламентария, Тегеран располагает не только развитым ракетным арсеналом, но и серьезными разведывательными возможностями, а также ключевым геостратегическим положением.

Он подчеркнул, что решающую роль в консолидации нации играет шиитская ветвь ислама, которая выступает в качестве надежного идеологического фундамента, "склеивающего" иранское общество в единое целое.

Ранее главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев заявил, что удары Соединенных Штатов по иранской инфраструктуре могут привести к дезорганизации социальной жизни Ирана.