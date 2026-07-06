Легойда: если церковь не идет в ногу со временем, тем хуже для этого времени

Если церковь не меняется вместе с миром, то это плохо для самого мира Легойда: если церковь не идет в ногу со временем, тем хуже для этого времени

Москва6 июл Вести.Религиозным институтам, таким как Церковь, можно трансформировать свои методы взаимодействия с верующими, чтобы оставаться актуальными и предотвратить отток прихожан в условиях постоянно меняющегося мира. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, эксперты активно обсуждают дилемму: насколько традиция должна адаптироваться к современным реалиям, чтобы сохранить свою жизнеспособность.

Если церковь не идет в ногу со временем, то тем хуже для времени - это с одной стороны, а с другой стороны, если говорить на языке, который твоей аудитории непонятен, то, в общем, смысла в этом большого нет. Но помещается ли религия со своим контекстом богословским, историческим, философским в современные форматы, там, в форматы TikTok? Я бы сказал так: как способ вхождения во что-то более сложное, наверное, да. Поэтому, может быть, как способ привлечения внимания, да, но как о серьезных вопросах говорить, не только религиозных, вообще о серьезных в формате TikToka, мне, честно говоря, не очень понятно считает Легойда

Ранее он заявил, то церковная тематика должна подаваться священнослужителями и журналистами в СМИ аккуратно - без вырванных из контекста фрагментов проповедей сельских батюшек, дешевого хайпа в заголовках, искажений и аббревиатуры РПЦ.