Легойда призвал не использовать аббревиатуру РПЦ Легойда: церковная тематика должна подаваться СМИ без аббревиатуры РПЦ

Москва2 июн Вести.Церковная тематика должна подаваться священнослужителями и журналистами в СМИ аккуратно - без вырванных из контекста фрагментов проповедей сельских батюшек, дешевого хайпа в заголовках, искажений и аббревиатуры РПЦ. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

В интервью РИА Новости он пояснил, что позиция конкретного священника не отражает позиции всей Церкви.

Прошу коллег отказаться от аббревиатуры "РПЦ". Это аббревиатура, которую мы не используем сказал Легойда

Вместо РПЦ он предложил использовать наименование "Русская церковь" или просто "Церковь".

Ранее сообщалось, что в ряде епархий были организованы специальные курсы, помогающие священникам выявлять людей, нуждающихся либо в духовной поддержке, либо в профессиональной психиатрической помощи.