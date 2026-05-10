Россиянам рассказали, как правильно подавать записки в церкви Записки в церкви могут содержать имена крещеных людей и пометки

Москва10 мая Вести.Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов объяснил, как правильно подавать записки в православных церквях.

По его словам, которые приводит RT, в записках следует указывать только имена крещеных людей в родительном падеже и церковном написании, без фамилий, отчеств и степени родства.

Для особых категорий людей можно ставить пометки: "млад." — ребенок до 7 лет, "отр." — от 7 до 15 лет, "воина" — военнослужащий, "болящего" — больной, "путешествующего" — человек в дороге, "учащегося" — школьник или студент. За умерших до 40 дней ставят пометку "новопреставленный".

Иванов уточнил, что записки можно подавать на литургию, молебен, панихиду или сорокоуст. Многие храмы сейчас принимают их дистанционно — через сайты или мессенджеры. Главное, отметил он, чтобы молитва была искренней.