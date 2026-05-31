Москва31 маяВести.В ряде епархий организованы специальные курсы, помогающие священникам выявлять людей, нуждающихся либо в духовной поддержке, либо в профессиональной психиатрической помощи. Об этом рассказал ИС "Вести" архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
По данным международного исследования ученых, за последние 30 лет число людей, страдающих психическими расстройствами, увеличилось почти вдвое. Священнослужитель уверен, что эта статистика свидетельствует о глубинных проблемах духовного и нравственного характера.
В наших храмах, к примеру, могу сказать о своей епархии, уже организованы и проводятся специальные курсы для священнослужителей, которые помогают священнику сразу определить человека, нуждающегося в духовном окормлении или нуждающегося уже в профессиональной медицинской психиатрической помощисообщил он