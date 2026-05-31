В РПЦ ввели курсы для священников по выявлению нуждающихся в помощи психиатра

РПЦ обучает священников выявлять людей, которым нужна помощь психиатра В РПЦ ввели курсы для священников по выявлению нуждающихся в помощи психиатра

Москва31 мая Вести.В ряде епархий организованы специальные курсы, помогающие священникам выявлять людей, нуждающихся либо в духовной поддержке, либо в профессиональной психиатрической помощи. Об этом рассказал ИС "Вести" архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По данным международного исследования ученых, за последние 30 лет число людей, страдающих психическими расстройствами, увеличилось почти вдвое. Священнослужитель уверен, что эта статистика свидетельствует о глубинных проблемах духовного и нравственного характера.