Архиепископ Феофилакт об атаке на ЛНР: зло нужно останавливать как болезнь

Москва31 мая Вести.Последствия теракта в Старобельске вызывают боль, но куда опаснее — привыкнуть к подобному или поддаться жажде мести, заявил ИС "Вести" архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Главная задача — остановить зло, а не множить его, считает священнослужитель.

Самое страшное — если мы к этому начнем привыкать, или, что еще страшнее, если это будет вызывать в нас жгучее желание отмщения. В нас это должно вызывать самое большее желание остановить это зло, прекратить его. У апостола есть такие замечательные слова: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром". Это нужно останавливать как раковую опухоль, как болезнь подчеркнул архиепископ

Киевский режим в ночь на 22 мая нанес удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали студенты, обрушилось со второго по пятый этаж, погиб 21 человек. Педагог колледжа рассказала ИС "Вести", что все пострадавшие помогали друг другу. Генсек ООН осудил атаку на учебное заведение.