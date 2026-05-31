Архиепископ: штатный священник в школах будет иметь успех при одном условии

Москва31 мая Вести.Предложение ввести должность штатного священника в школах будет иметь успех, если он сможет стать вторым духовным родителем. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак.

Русская православная церковь предложила снять законодательные ограничения на введение должности штатного священника в школах. По словам архиепископа, священник не должен выступать в роли законоучителя, выставляя формальные оценки по закону Божьему, поскольку это может сформировать негативное отношение к духовным ценностям.

Священник должен быть таким человеком, с которым можно не просто о чем-то посоветоваться и поговорить; он должен быть человеком, который может правильно направить ребенка на правильную дорогу в случае возникновения каких-то обстоятельств в его жизни, стать вторым духовным родителем. Тогда, полагаю, это действительно могло бы иметь успех убежден архиепископ

Такой подход демонстрирует высокую эффективность - это показывает опыт православных школ и гимназий, где священник интегрирован в воспитательный процесс, заключил он.