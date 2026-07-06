Москва6 июл Вести.Ведение блога для священника – постоянная борьба с искушением "заиграться" ради увеличения числа подписчиков, но его священнический статус требует от него всегда сохранять достоинство и высокий нравственный облик. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что современная информационная среда представляет собой серьезный вызов, который уже оказал влияние на ключевые институты духовной сферы общества. В этой связи, священнослужители сталкиваются с еще большими трудностями в адаптации к текущим реалиям жизни и профессиональной деятельности, чем рядовые граждане.

Вот порой уже не очень понятно, как разделить онлайн от оффлайна. Это все очень сплетено, и это очень стремительно меняется. Да, и здесь, я думаю, что у церкви такие же проблемы, такие же сложности, как, практически у всех, кто пытается в этом поле работать. У нас много священников-блогеров. И миллионники есть, и стотысячники, но для священника это всегда испытание большее, чем для любого из нас, да, потому что он не может перестать быть священником нигде, никогда и ни при каких условиях. Но человек слаб, и кто-то действительно иной раз переживает, что у него там лишнего лайка нет, или еще чего-то, и мы с отцами говорим порой очень жестко … Любой человек заигрывается, но если человек - священник, другой спрос с него рассказал Легойда

Ранее настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске священник Владислав Береговой предложил заменить популярное в настоящее время иностранное понятие "чилить", что значит "отдыхать, расслабляться, ничего не делать" на словосочетание "пребывать в праздности".