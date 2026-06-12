Священник: слово "чилить" нужно заменить на "пребывать в праздности"

Священник предложил альтернативу понятию "чилить" Священник: слово "чилить" нужно заменить на "пребывать в праздности"

Москва12 июн Вести.Популярное в настоящее время иностранное понятие "чилить", что значит "отдыхать, расслабляться, ничего не делать" в русском языке следует заменить на словосочетание "пребывать в праздности", такую идею озвучил ТАСС настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске священник Владислав Береговой.

Чилить - пребывать в праздности, покоиться, утеха сердца отметил священнослужитель

Ранее ректор МГЛУ Ирина Краева сообщала, что "чилить" является самым употребляемым иностранным глаголом среди россиян. При этом наиболее употребляемыми существительными стали "вайб" и "глазурь".