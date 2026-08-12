Москва12 авг Вести.Закрепление в словарях разговорного формы "махаю" как литературной нормы не означает, что глагол "ложить" может стать допустимым в русском литературном языке. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе портала "Грамота.ру".

Специалисты подчеркнули, что глагола "ложить" без приставки в русском литературном языке нет и его употребление считается грубой речевой ошибкой. Вместо него следует использовать слово "класть".

В "Грамоте.ру" также отметили, что изменение отдельных языковых норм не затрагивает правила употребления глаголов "класть" и "положить". Специалисты не видят оснований для их пересмотра.

Ранее в словарях была закреплена разговорная форма "махаю" наряду с литературной "машу", они стали равноправными вариантами.