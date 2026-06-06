В слове "куркума" изменилось ударение Институт Виноградова: норма ударения в слове "куркума" изменилась

Москва6 июн Вести.Вариант с нормой постановки ударения на последний слог в слове "куркума" теперь закреплен как основной. Ранее единственно верным был вариант "куркума". Изменение зафиксировано в "Большом словаре ударений русского языка".

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН), председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.

Согласно "Большому словарю ударений", "куркума́" — основной вариант, а "курку́ма" — только допустимая старшая норма пояснил он

В конце прошлого года Пахомов заявил, что процесс изменения словарного состава русского языка в последние годы заметно ускорился на фоне развития информационных технологий.

Ранее филологи объяснили, что написание слова "бог" в русском языке с большой или маленькой буквы зависит от контекста.