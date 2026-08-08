Ударение в слове "слепень" скоро может измениться Слово "слепень" скоро может поменять ударение

Москва8 авг Вести.Нормативное ударение в слове "слепень" скоро может измениться, эксперты прогнозируют его перенос на первый слог, рассказала РИА Новости лингвист портала "Грамота.ру" Юлия Кузнецова.

Сейчас словари закрепляют в слове "слепень" ударение на второй слог, а вариант с первым ударным слогом признается допустимым, но ударения в современном языке меняются быстро, отметила Кузнецова.

Вариант "слЕпень" допустим, но снабжен пометой "младш.": такая помета означает, что этот вариант ударения характерен для младших поколений, а значит, через несколько десятилетий с большой вероятностью именно он станет основным заявила лингвист

Она отметила, что в словарях новые произношения слов часто прописывают как "дополнительные", такая фиксация является первым шагом к формированию новой языковой нормы.

Как указывается в сообщении, допустимыми признаны новые варианты ударений в таких словах, как "дешевизнА", "генЕзис" и "прИщур".

В середине июля сообщалось, что в Большом словаре ударений" 2025 года издания как литературная норма закреплено слово "махаю", которое ранее считалось разговорным.