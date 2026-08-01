Минздрав: замедление темпа ходьбы, нарушения слуха и зрения – признаки старения Основные признаки биологического старения организма назвали в Минздраве

Москва1 авг Вести.Замедление темпа ходьбы, ухудшение работы органов, а также снижение когнитивных способностей. Такие главные признаки старения перечислила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха отметила Ткачева

По мнению эксперта, полностью остановить старение нельзя. Однако скорость этого естественного биологического процесса во многом зависит от образа жизни человека.

Ранее сообщалось, что сейчас временные границы сдвигаются, поэтому до 45 лет человек может считаться молодым.