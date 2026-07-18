В России форму глагола "махаю" закрепили как литературную норму Лингвист сообщила, что глагол "махаю" стал литературной нормой русского языка

Москва18 июл Вести.Образованные от глагола "махать" формы "машу" и "махаю" теперь обе закреплены в словарях как литературные нормы, сообщила лингвист портала "Грамота.ру" Юлия Кузнецова.

Она напомнила, что ранее литературной нормой являлись формы "машу - машешь - машет", формы "махаю - махаешь - махает" имели помету как разговорные.

Язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в "Большом словаре ударений" 2025 года издания: "машу" и "махаю" теперь равноправные варианты сказала Кузнецова РИА Новости

Грамматические нормы не закрепляются в одном словаре, и обращаться по этому вопросу можно и к орфоэпическому, и к толковому, и к орфографическому справочникам, отмечается в материале. В частности, орфографический словарь русского языка как государственного считает равноправными варианты "машу" и "махаю".