В Институте Пушкина сообщили, что глагол "идти" имеет до 56 значений

Глагол "идти" оказался рекордсменом по числу значений в русском языке В Институте Пушкина сообщили, что глагол "идти" имеет до 56 значений

Москва12 июл Вести.Глагол "идти" обладает самым большим числом значений в русском языке – в одном из словарей зафиксировано 56 вариантов его употребления. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

В беседе с агентством РИА Новости она поделилась, что глагол используется в самых разных контекстах – от описания движения человека и транспорта до природных явлений, течения времени, развития событий и соответствия.

Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке – глагол "идти". Спектр его употребления крайне широк… В "Большом универсальном словаре русского языка" под редакцией Валерия Морковкина у глагола "идти" зафиксировано 56 значений сказала Ольховская

Она также отметила, что в других академических изданиях выделяется меньше основных значений.

Ранее было названо самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв.