В Институте Русистики назвали самое длинное слово в русском языке

Названо самое длинное слово в русском языке В Институте Русистики назвали самое длинное слово в русском языке

Москва5 июл Вести.Специалисты Института Русистики предоставили данные о самых длинных словах, зафиксированных в русском языке. Их длина варьируется от 29 до 55 букв.

Сегодня самым самым длинным зафиксированным словом в русском языке считается "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" (55 букв). Этот термин был обнаружен в названии патента на химическое соединение, рассказали РИА Новости филологи.

В числе других примеров: "гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин" (50 букв), "тифлосурдоолигофренопедагогика" (30 букв) — одно из направлений специальной педагогики, "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв) — комплекс лечебных процедур,

В Институте Русистики напомнили, что ранее самым длинным словом считалось "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), относящееся к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках оно использовалось для почтительного обращения к высокопоставленным лицам.

Ранее филологи назвали слово в русском языке, обладающее рекордным числом синонимов.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил учредить международную премию за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.