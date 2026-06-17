Москва17 июнВести.При написании слова "преддверие" участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали наибольшие трудности, сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.
Он уточнил, что это слово было дано в рамках соответствующего контекста, но многие экзаменуемые сделали в нем ошибку.
В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней"сказал Дощинский журналистам
Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил об отсутствии в этом году утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ.