Названо слово, вызвавшее наибольшие трудности на ЕГЭ по русскому языку Слово "преддверие" вызвало наибольшие трудности на ЕГЭ по русскому языку

Москва17 июн Вести.При написании слова "преддверие" участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали наибольшие трудности, сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

Он уточнил, что это слово было дано в рамках соответствующего контекста, но многие экзаменуемые сделали в нем ошибку.

В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней" сказал Дощинский журналистам

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил об отсутствии в этом году утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ.