Рособрнадзор: до проведения ЕГЭ утечек экзаменационных материалов не было

Рособрнадзор: утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ не было Рособрнадзор: до проведения ЕГЭ утечек экзаменационных материалов не было

Москва17 июн Вести.Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил об отсутствии в этом году утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было сказал он

Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов начался 1 июня.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что первый день основного периода ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев.