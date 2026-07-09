Основной период ЕГЭ в 2026 году завершился без сбоев Рособрнадзор сообщил о завершении основного периода ЕГЭ-2026

Москва9 июл Вести.Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году успешно завершился. Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, своевременно и без технических неполадок.

Последний день основного периода ЕГЭ 2026 года завершился вовремя и без сбоев подчеркнули в ведомстве

Официальные итоги экзаменационной сессии, включая средние баллы участников и статистику по стобалльникам, будут опубликованы Рособрнадзором после завершения обработки всех бланков.