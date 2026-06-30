Нарушений прав участников на ЕГЭ-2026 не зафиксировано Рособрнадзор: нарушений прав участников на ЕГЭ-2026 не зафиксировано

Москва30 июн Вести.Нарушений прав участников ЕГЭ в 2026 году не зафиксировано, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что количество родителей-наблюдателей выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

В этом году мы продолжили опыт прошлого года по привлечению родителей в каждый пункт проведения экзамена. У нас почти на 20% выросло количество родителей, принявших участие в экзаменах как наблюдатели. Наблюдатели не за детьми, а наблюдатели за организаторами экзамена. В каждом пункте у нас такой родитель присутствовал сказал Музаев на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026

Ранее выпускница московской школы, которая набрала на ЕГЭ 500 баллов, рассказала, что главный секрет успеха - это интерес к выбранным предметам.