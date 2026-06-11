Рособрнадзор исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Москва11 июн Вести.Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в 2027 году состоится и пройдет без существенных изменений.

В интервью РИА Новости Музаев подчеркнул, что ведомство не рассматривает возможность отмены ЕГЭ.

Состоится, конечно сказал Музаев

По его словам, серьезных корректировок в формате проведения экзамена в ближайшие годы также не планируется. А проведение экзаменов возможно даже в сложных условиях. В качестве примера Музаев привел период пандемии коронавируса, когда ЕГЭ проводился, несмотря на ограничения.

Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля.