Глава Рособрнадзора Музаев заявил об отсутствии планов масштабных реформ в ЕГЭ

Рособрнадзор исключил серьезные изменения в ЕГЭ в ближайшее время Глава Рособрнадзора Музаев заявил об отсутствии планов масштабных реформ в ЕГЭ

Москва5 авг Вести.Модель проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не претерпит кардинальных трансформаций в ближайшие два года. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что точечные изменения затронут исключительно содержательную часть отдельных контрольных измерительных материалов, что является регулярной практикой.

Глава Рособрнадзора пояснил, что пересмотр некоторых заданий происходит ежегодно. Так, по завершении экзаменационного периода специалисты детально анализируют полученные результаты для оценки корректности и эффективности тестовых вопросов, после чего вносят необходимую правку.

В ближайшие два года мы серьезных изменений не видим заключил Музаев

Ранее в Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.