Москва, 10 мая

Самые длительные ежегодные отпуска в РФ у педагогов и космонавтов, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего преподавателя кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяну Голубеву.

Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полета им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток отметила она

Также эксперт уточнила, что педагоги отдыхают 56 дней ежегодно.

Увеличенный отпуск предоставляется также военнослужащим контрактной службы: при выслуге менее 10 лет - 30 суток, от 10 до 15 лет - 35 суток, от 15 до 20 лет - 40 суток, а при стаже свыше 20 лет - 45 суток. Дополнительные отпускные дни также установлены для работников, задействованных во вредных и опасных производствах, трудящихся ненормированно, работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.