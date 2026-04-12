Москва12 апр Вести.В настоящее время в России насчитывается 155 языков, об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. Она также подчеркнула, что назвать точное число диалектов всех этих языков не представляется возможным.

По ее словам, для каждого языка также может существовать по меньшей мере три-четыре диалекта, при том, что у некоторых таковых насчитываются десятки. Кроме того, внутри каждого диалекта могут различаться локальные варианты - говоры.